شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد التعاون بسبب مصطفى فتحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الدولي "فيفا"، ضد نادي التعاون بخصوص المبلغ المتبقي من قيمة انتقال اللاعب مصطفى فتحي للفريق.

وكان نادي التعاون تعاقد مع مصطفى فتحي من صفوف الزمالك قبل أن يتم إعارته إلى صفوف بيراميدز لمدة موسم واحد مع بداية الموسم الجاري.

وقال منصور، في تصريحات لقناة ناديه، مساء أمس الجمعة: "التعاون لم يرسل حتى الآن المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة والمقدر بـ400 ألف دولار".

وتابع: "هذا لا يليق بنادي التعاون، ومن المفترض أن يتحدث مصطفى فتحي معهم لتسديد هذا المبلغ، والزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد النادي السعودي في الفيفا".

وأضاف رئيس نادي الزمالك تصريحاته بقوله: "مصطفى فتحي لاعب لا يرد الجميل، ووالده كان يأتي لي المكتب، ليقول لي إن مصطفى يعاني من سوء الحظ بسبب السحر، كما أن اللاعب بكى من أجل الانتقال إلى التعاون".