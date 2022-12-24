الغطاء النباتي: استيراد أكثر من 135 ألف طن من الحطب والفحم

ذكر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن كميات الحطب والفحم المستوردة حتى نهاية العام الجاري 2022 من قبل المؤسسات والشركات، بلغت نحو 135 ألف طن عبر إصدار أكثر من 800 ترخيص، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأسهمت جهود المركز من خلال إصدار أكثر من 800 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة، في تعزيز السوق المحلية بكميات كبيرة من الحطب والفحم المستورد؛ لسد احتياجاتها ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد خلال الفترات الأخيرة.