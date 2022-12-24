الغطاء النباتي: استيراد أكثر من 135 ألف طن من الحطب والفحم

وأسهمت جهود المركز من خلال إصدار أكثر من 800 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة، في تعزيز السوق المحلية بكميات كبيرة من الحطب والفحم المستورد؛ لسد احتياجاتها ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد خلال الفترات الأخيرة.
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