شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ملعب ديربي الهلال والنصر في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه الأنظار بعد غدٍ الإثنين، لمتابعة الديربي المرتقب بين النصر والهلال في قمة المرحلة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن الملعب الذي يستضيف قمة نادي النصر وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية نقل الديربي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضية مرسول بارك.

وقررت الرابطة تحديد ملعب مرسول بارك، ليستضيف الديربي، بعد التأكد من جاهزيته، بالرغم من معاناة الأرضية من سوء العشب مؤخرا، بسبب الأحداث التي أقيمت عليه، ما دفع النصر للعب مباراته الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثالث ب20 نقطة، من 9 مباريات.

ويتطلع النصر يوم الإثنين إلى الحفاظ على صدارة الترتيب التي قفز إليها مستفيدا من تأجيل مباراة الشباب واتحاد جدة في المرحلة التاسعة.

ويعيش النصر أفضل أيامه مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للعالمي، بعد أن استطاع أن يضع يده على كل نقاط قوة وضعف الفريق.

ويتوقع أن يدخل جارسيا مباراة الديربي، مدعما بالقائمة الأساسية التي اعتمد عليها في المباريات الماضية، مع الدفع بأبو بكر أساسيا بعد أن كان على دكة البدلاء في مباراة العدالة بدور ال16 لكأس الملك الخميس الماضي.

على الناحية الأخرى، يعاني الهلال من غيابات كثيرة، بسبب الإصابات التي داهمت الفريق، وعلى رأسها ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد العويس، جيانج هيون سو، موسى ماريجا.

وتعثر الهلال في الجولة الخامسة أمام التعاون بالخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم بالتعادل مرتين، أمام الاتفاق دون أهداف، والشباب بهدف لكل فريق.

ثم عاد بفوز صعب على الطائي بثلاثية مقابل هدفين ورغم الغيابات مع استئناف الدوري فاز على الباطن بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثم تجاوز الاتفاق برباعية نظيفة في دور ال16 لكأس الملك.

ويتوقع أن يجري رامون دياز المدير الفني للفريق بعض التعديلات على خط الهجوم، بالاعتماد على ميشايل داليجادو أساسيا بعد تألقه في مباراة الكأس.