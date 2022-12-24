شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان نادي النصر السعودي التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية"، أن النصر توصل إلى اتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووكيل أعماله، حول المقابل المادي وجميع بنود صفقة انضمامه للفريق.

وأضافت: "إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ويتبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي، الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل".

وتابعت: "الصفقة، سيجرى تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر، بعقد استراتيجي متكامل يمتد لثلاثة أعوام مقبلة".

وكانت صحيفة "تايمز البريطانية" قد ذكرت أمس الجمعة، أن رونالدو يمتلك عرضًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من النصر السعودي، إضافة إلى آخر من نادٍ قطري، لكنه يحتوي على بنود مالية أقل.

ومن المتوقع أن يتخذ مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق قراره في غضون أيام، حيث لم تتحسن الأمور بالنسبة لرونالدو خلال بطولة كأس العالم 2022، حيث دفع به مدرب المنتخب البرتغالي السابق، فيرناندو سانتوس، ضمن البدلاء في دوري الـ16 والـ8.