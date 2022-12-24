شكرا لقرائتكم رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة داخل أحياء حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل بلدية غرب ⁧حفر الباطن⁩ بالتعاون مع الجهات الأمنية جولاتها الميدانية على مواقع سكن العمالة ضمن نطاقها وترصد عددًا من المخالفات.

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وناشد عدد من المواطنين في محافظة حفر الباطن عبر “متابعات الخليج 365” أكتوبر الماضي الجهات المسؤولة في التدخل وإيجاد حلول جذرية لسكن العمالة الوافدة العزاب المجاور لمنازلهم.

العمالة في ازدياد

وذكروا أن العمالة في ازدياد داخل الأحياء ويسكنون في منازل متهالكة آيلة للسقوط والبعض منهم يسكن في منازل مطلعة على منازل عوائل محاورة لهم مما يقيد حريتهم حتى للخروج في فناء منزلهم.

وأشارت الأخصائية النفسية فاطمة المطرود بأن وجود سكن للعمالة داخل الأحياء السكنية أشبه بالقنبلة الموقوتة التي ممكن أن تنفجر بأي لحظة إذا لم يكن هناك تنظيم لسكنهم.