شكرا لقرائتكم تكريم عبدالله الرويشد بـ “ليلة من بد الليالي” في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، أحيا الفنان عبدالله الرويشد ليلة موسيقية وفنية رائعة، وسط حضور كبير استمتعوا فنًا وطربًا وتفاعلاً مع صوت الرويشد في ليلة من بد الليالي، تخليدًا وتكريمًا وتقديرًا لمشواره الفني الممتد على مدار 42 عامًا.

وزف الرويشد قبل بداية حفلته 25 عارضًا من فرقة الفن الكويتي، شكلوا فرقة فلكلورية قبل صعوده على المسرح، بينما عكست خشبة المسرح صورة مثالية استعرضت مشاهدات وثائقية لمسيرة عبدالله الرويشد الممتدة منذ نهاية السبعينيات وثّقت أبرز الوقفات في حفلاته الغنائية.

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وفي اتصال هاتفي أشاد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالحفلة قائلاً: اليوم تكريم كبير لفنان كبير، صوت تاريخي في الخليج، وأعمدة من أعمدة الفن العربي، أنا أعتبره مع الفنان عبدالكريم عبدالقادر من الفنانين الكويتيين الأوائل، مرحبًا بالحضور من الكويت ومن كل الدول العربية، مضيفًا أن الحفلة منقولة على عشرات القنوات الفضائية، من بينها روتانا وقناة الرأي الكويتية، مؤكدًا أن الكويتي سعودي والسعودي كويتي”.

وتميزت الحفلة التي أقيمت على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي بحضور متنوع من دول الخليج، للاستمتاع بوصلات الرويشد التي افتتحها بأغنية “رحلتي”، تذكيرًا ببدايات مسيرته الفنية، قبل انتشار فنه في الوطني العربي.

وعبّر الرويشد قبل صعوده على المسرح بفخره واعتزازه بهذه الليلة التكريمية، منوها بأنه سيقدم شيئا من تاريخ الرويشد الفني، مقدمًا شكره إلى معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على هذه الليلة المميزة، معربًا عن امتنانه للفنانين النجوم الذين شاركوه الحفلة، مشيرًا إلى أن ليلة من بّد الليالي لا يمكن أن تكون إلا في المملكة العربية السعودية.

وكانت نوال الكويتية من أول المشاركين في الحفلة حضورًا، إذ صدحت مع الرويشد بطريقة “الديو” الغنائي وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وتعد نوال أكثر نجمة خليجية تغنت معه، في حين شكلت محاكاة موسيقية معه بأغنية “اعذريني”.

كما تغنى معه جميع نجوم الليلة بطريقة “الديو” حيث شكلوا معه حكاية نغمة ووتر، تألقوا في أدائها معًا، من بينهم خالد الشيخ وعلي بن محمد وأصيل أبو بكر.

ولم تخل الليلة البهيجة من المفاجآت، إذ قدم فيها الرويشد رفيق دربه الفنان خالد الملا الذي تغنى بأغنية “على كثر العيون” وشكَّلا تمازجًا موسيقيًّا رائعًا فيما بينهما بالعزف على العود.

وتقدمت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالأستاذ أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بتكريم عبدالله الرويشد، تقديرًا لفنه الكبير في تطوير الأغنية الخليجية.

وأبدع الرويشد في ثنايا وصلاته الغنائية بتقديم نموذج موسيقي مزَج بين الأعمال الغنائية العاطفية والحزينة والشاعرية، مع الأغنية الدرامية، مشكلًا لوحة فنية رائعة كانت حافلة بالإنجازات والنجاحات طيلة مشواره الفني.