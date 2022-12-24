شكرا لقرائتكم مطار الملك خالد يوضح سبب تأثر الحركة التشغيلية ويعتذر للمسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح مطار الملك خالد الدولي، سبب تأثر الحركة التشغيلية جزئياً في الصالات الدولية 3 و4 صباح اليوم.

تأثر الحركة التشغيلية

وقال المطار، في بيان له عبر “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين.. نحيطكم بحصول عطل لبعض الأنظمة التشغيلية في الصالات الدولية 3 و 4، مما أدى إلى تأثر جزئي في الحركة التشغيلية، وقد تمت معالجة العطل وبدأت الأنظمة تعود لوضعها الطبيعي”.

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رسالة عذر للمسافرين

وأضاف مطار الملك خالد الدولي “نعتذر لمسافرينا الكرام، ونؤكد حرصنا لضمان راحتكم”.