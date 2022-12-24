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مطار الملك خالد يوضح سبب تأثر الحركة التشغيلية ويعتذر للمسافرين

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شكرا لقرائتكم مطار الملك خالد يوضح سبب تأثر الحركة التشغيلية ويعتذر للمسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح مطار الملك خالد الدولي، سبب تأثر الحركة التشغيلية جزئياً في الصالات الدولية 3 و4 صباح اليوم.

تأثر الحركة التشغيلية

وقال المطار، في بيان له عبر “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين.. نحيطكم بحصول عطل لبعض الأنظمة التشغيلية في الصالات الدولية 3 و 4، مما أدى إلى تأثر جزئي في الحركة التشغيلية، وقد تمت معالجة العطل وبدأت الأنظمة تعود لوضعها الطبيعي”.

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رسالة عذر للمسافرين

وأضاف مطار الملك خالد الدولي “نعتذر لمسافرينا الكرام، ونؤكد حرصنا لضمان راحتكم”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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