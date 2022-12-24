شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي لنجم النصر السعودي يقربه من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عرض أوروبي ضخم من أجل الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عبر صحيفة Ajansspor التركية، على أن هناك اهتمام من جانب مسئولي أحد الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع الدولي الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي فنربخشة، قررت بدء المحادثات الرسمية مع كل من وكيل أبو بكر ونادي النصر، خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم صفقة المهاجم الكاميروني.

وتشير التقارير إلى اتجاه نادي فنربخشة نحو التفاوض مع النصر على ضم فينسنت أبو بكر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع أن تساهم صفقة انتقال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو "المرتقبة" إلى النصر، في تسهيل عملية رحيل أبو بكر إلى نادي فنربخشة.