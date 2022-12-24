شكرا لقرائتكم غرفة الخرج تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الخرج عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم) فأعلى، للعمل لدى مجموعة كات، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير أمن وصحة وسلامة مهنية.

2- منسق أمن وصحة وسلامة مهنية.

3- فني أمن وصحة وسلامة مهنية.

4- فني أمن وصحة وسلامة مهنية (متدرب).

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:

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