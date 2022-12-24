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شكرا لقرائتكم غرفة الخرج تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الخرج عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم) فأعلى، للعمل لدى مجموعة كات، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير أمن وصحة وسلامة مهنية.
2- منسق أمن وصحة وسلامة مهنية.
3- فني أمن وصحة وسلامة مهنية.
4- فني أمن وصحة وسلامة مهنية (متدرب).
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا