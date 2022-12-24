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السعودية والمغرب توقعان على اتفاقيتين للنقل البري والبحري

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الرياض - محمد الوسيري - وقعت المملكة والمغرب بالرباط اليوم، محضري تبادل أصل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق والركاب والبضائع، واتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي البلدين.

وقع المحضرين معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ.

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تطوير العلاقات الثنائية

ويدخل توقيع الاتفاقيتين في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وإعطائها بعداً جديداً في قطاع النقل البري والبحري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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