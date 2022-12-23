شكرا لقرائتكم الكشف عن كميات الأمطار على منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجّلة على منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة.

قد يهمّك أيضاً

وأوضح المركز الكميات في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، حيث بلغت كمية الهطول على مستورة – رابغ 39 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في منطقة جامعة الملك عبدالله – رابغ 15.6 ملم.

وسجلت منطقة الكامل 31 ملم، فيما سجل حي أبحر بجدة 23.4 ملم، أما المدينة الرياية فسجلت 10 ملم.

من جانب آخر، أظهر الإنفوجراف تفاوتًا واضحًا في كميات هطول الأمطار على مناطق المنطقة.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره المقدم عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.