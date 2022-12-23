شكرا لقرائتكم تنبيه هام من السفارة السعودية في بريطانيا للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة البريطانية لندن تنبيهًا مهمًّا للمواطنين.

وأوضحت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر، أنها تود إبلاغ مراجعيها الكرام بأنها ستكون في إجازة رسمية بدءًا من يوم الاثنين القادم 26 ديسمبر 2022 بمناسبة حلول أعياد الميلاد في المملكة المتحدة.

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استئناف العمل الثلاثاء

وأضافت السفارة، في بيان لها، أنه سيستأنف العمل يوم الثلاثاء 3 يناير 2022م.