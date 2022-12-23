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عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية

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شكرا لقرائتكم عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

بلغت 16 ملم

أشارت التقارير إلى أن مدينة عرعر سجلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة بلغت 16 ملم، يليه مطار رفحاء 5 ملم، ومطار محافظة طريف 0.3 ملم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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