شكرا لقرائتكم إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة بسبب ارتفاع الأمواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلقت أمانة جدة، الواجهة البحرية جزئيًّا؛ بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.

إغلاق جزئي

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع تويتر، أمانة جدة: إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.

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تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار مكة

من جانب آخر، أعلن الدفاع المدني عن تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة اليوم الجمعة، وستبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة.

وأضاف الدفاع المدني أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات بسبب الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.

أمطار مكة

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة بحسب توقعات الأرصاد.

توقعات الطقس

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا مقدمًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.