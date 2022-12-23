شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن الأهلى المصري يدرس التعاقد مع النجم التونسي محمد الضاوي، مهاجم نادي النجم الساحلي، حيث يسعي المارد الأحمر لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى إطار إستعدادات الفريق القاهري لمواجهات كأس العالم للأندية القادمة.

وذكرت صحيفة Foot 24 المغربية أن الأهلي دخل فى مفاوضات قوية من أجل ضم الضاوي خلال الفترة الحالية، خاصة أن الصفقة سيتم قيدها تحت السن، مما سيجعل اللاعب لا يأخذ أحد أماكن اللاعبين الأجانب وفقًا للائحة، حيث يبلغ اللاعب من العمر ما يناهز 19 عامًا، إلا أنه كان ضمن قائمة نسور قرطاج المبدئية للمشاركة فى المونديال.



أزمة كوليبالي تقرب الضاوي للأهلي!

وتعد أزمة هروب المهاجم سليماني كوليبالي ومشاركته مع النجم دون الرجوع للأهلي مما تسبب فيه إيقاف اللاعب وتغريم الفريق التونسي مبالغ مالية كبيرة، أحد الأسباب القوية التى فد تقرب الضاوي إلى الأهلى المصري، خاصة أن النجم الساحلي لم يقم بسداد قيمة الغرامة حتى اللحظة الراهنة.

ولكن يتمسك النجم بالحصول على 750 ألف دولار آخري بجانب إنهاء ابأموال المتبقية للأهلي فى أزمة كوليبالي والمقدرة ب 650 ألف دولار، ليبلغ إجمالي الصفقة مليون ونص دولار.

فى حين يسعي الأهلى لتخفيض المقابل المادي فى الصفقة، على أن يقوم بسداد 500 ألف دولار فقط بجانب حل أزمة كوليبالي، مما قد يجعل مسئول النجم الساحلي يوافقون على هذا العرض، لا سيما أن الفريق يعاني من مشاكل مالية كبيرة وليست لديه القدرة على سداد غرامة اللاعب.