شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تبرع النجم المصري محمد صلاح لمستشفي السرطان 57357! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتشرت فى الساعات الأخيرة عن قيام النجم المصري محمد صلاح بالتبرع لمستشفي 57357 لعلاج السرطان فى مصر بمبلغ 3 مليون دولار، مساهمة منه فى علاج الأطفال المصابين بمرض الكانسر اللعين، لتنهال الإشادة على نجم ليفربول بشكل كبير على غرار هذا العمل الخيري.

وجاء الرد من إدارة مستشفي 57357 بأن اللاعب لم يتبرع للمستشفي بأي أموال فى الفترة الحالية وأن كل ما يقال ما هو إلا مجرد إجتهادات وإشاعات، ليصاب عدد من محبي اللاعب بالصدمة الكبيرة بعد أن ظن الكثيرين أن اللاعب قدم عملًا خيريًا جديدًا لبلاده، أسوة بما يقدمه زميله السابق ساديو ماني.



صلاح ينال على سخرية بعض المتابعين!

ونال النجم المصري محمد صلاح على سخرية عدد كبير من الجماهير بعد أن تم تأكيد ما تم تداوله ما هو إلا مجرد أشعة، حيث أكد البعض أن اللاعب لا يقدم أي أعمالًا لبلده سوي للمنطقة الذي نشأ خلالها فحسب، ومن ثم فإن اللاعب أصبح محط للجدل الكبير بين الجماهير وسط مؤيد ومعارض للاعب.



وفاة إليزابيث والهالوين من مساوئ اللاعب!

ولا تعد هذه المناسبة الوحيدة التى يثير خلالها صلاح الجدل، حيث يبقي الحجم الأكبر من الإنتقادات التى طالة اللاعب حينما قام بنعي الملكة إليزابيث حاكمة إنجلترا عقب وفاتها، على الرغم من تسببها فى إنهيار وتفكك الشعوب العربية فى وقت سابق.

بجانب إحتفال اللاعب مع أبنتيه بعيد الهالوين، والذي بعد أحد أعياد المجتمع الغربي، والذي لا يناسب مجتمعتنا العربية الإسلامية تمامًا القيام بذلك الشئ، مع مقارنة مثل هذه الأفعال مع مواقف مشابهة للنجم السنغالي ساديو ماني.