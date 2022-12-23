شكرا لقرائتكم أمطار مكة تغسل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة ليلة أمس وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أدى إلى جريان السيول والأودية والشعاب.

أمطار مكة

وأظهر مقطع فيديو متداول أمطار الفجر تتساقط على المسجد الحرام فيما يواصل ضيوف الرحمن السعي والطواف حول الكعبة رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل عنهم أحسن الأعمال.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

طقس المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.