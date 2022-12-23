شكرا لقرائتكم 33 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (33) وظيفة فنية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجمع في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل الوظائف

وبيّنت إدارة المجمع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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آلية التقديم

وأوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 جمادى الآخرة 1444هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)