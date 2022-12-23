شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر يزف 100 من أبناء إنسان إلى عش الزوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان، حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة، تحت شعار فرحة عريس، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والعرسان، وكبار الداعمين والمدعوين ووسائل الإعلام. وأقارب المتزوجين.

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ترحيب

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أ. محمد بن سعد المحارب، مدير عام الجمعية، كلمة رحّب فيها براعي الحفل والحضور الكريم.

أكثر من 40 ألف يتيم

نوه المحارب بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما له من دور رئيسي في نشأة جمعية إنسان قبل أكثر من 20 عامًا، حيث أسسها وأيدها وتعهدها برعايته الكريمة، وقدم لها الدعم المادي والمعنوي، وحظيت باهتمامه وحرصه لتوفير كافة الخدمات المتميزة لأبناء وأسر الجمعية، فنمت الجمعية وترعرعت في ظل رعايته وأبوته المعهودة، وحثه لرجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم الجمعية، إلى أن أصبحت صرحًا خيريًّا يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، كما حظيت الجمعية باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضمن رؤية 2030 التي أكدت على دعم المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتجويد حياتهم وتمكينهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة ليعتمدوا على أنفسهم ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لمه لينعموا بحياة كريمة في أحضان الوطن.

وقال المحارب: نحتفي هذا المساء بزفاف 100 من أبناء الجمعية، فيما سيقام حفل مماثل اليوم الجمعة لفتيات إنسان برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية.

وأضاف المحارب: يعد تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية لأبناء وفتيات الجمعية، وانطلاقًا من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم، وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج.

وتابع المحارب كما تسعى الجمعية من خلال حفلات الزواج إلى إعفاف الشباب والفتيات، والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف الأعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان.

كما لفت إلى أن الجمعية سبق أن نظمت 5 حفلات للزواج الجماعي لأبناء وفتيات إنسان، لقيت نجاحًا باهرًا. حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 2200 عريس وعروسة.

دورات تأهيلية

ذكر المحارب أن الجمعية تنظم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للتعرف على الواجبات الزوجية، وحسن إدارتها الحياة الزوجية، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.

شكر وتقدير

في ختام كلمته، رفع المحارب شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس الإدارة، لاهتمامه بأبنائه الأيتام وتلمس احتياجاتهم، والمساهمة بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية، حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونجاح لبرامج الجمعية، وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتمكينهم توفير الحياة الكريمة لهم.

كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا الأيتام، وكل من دعم حفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات.

وهنأ المحارب العرسان والعروسات من أبناء الجمعية، متمنيًا لهم حياة سعيدة تنعم بالسكينة والاستقرار.

فرحة وسعادة

من جانب آخر، ألقى عبدالله الغامدي كلمة نيابة عن العرسان، عبّر فيها عن سعادة وسرور المتزوجين، بأن منّ الله عليهم ويسر لهم إكمال نصف دينهم، وقال.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحتنا لا تتسع لها جدران هذه القاعة وسعادتنا لا توصف ونحن نعيش أجمل اللحظات، وأسعد الليالي، وقد اكتملت سعادتنا بحضوركم وتشريفكم لنا ومشاركتنا فرحة العمر، ولن ننسى هذه الذكرى الغالية والعزيزة على نفوسنا وستبقى راسخة في الأذهان.

وتابع العريس الغامدي: كما لا ننسى دور جمعيتنا الغالية جمعية إنسان التي قدمت لنا وما زالت تقدم كافة الخدمات والبرامج الهادفة لتحقيق الاستقرار لنا والعيش الكريم والحياة الهانئة، وذلك بفضل الله ثم حرصكم على تمكيننا بمختلف المجالات، وتسخير الممكنات لنا لخدمة أنفسنا ومجتمعنا ووطننا المعطاء.

وأضاف: وحبًا ووفاءً وعرفانًا لدور سموكم الكريم في مسيرة العطاء، وأياديكم الحانية البيضاء وجهودكم المشهود لها، بهدف تطويرنا وتمهيد وتسخير كافة السبل لنا، أتقدم نيابة عن زملائي العرسان بفائق الشكر والتقدير على هذه اللفتة الإنسانية تجاه أبناء جمعية إنسان، كما نشكر جمعيتنا وبيتنا الأرحب إنسان، لاهتمامها بنا وحرصها على تحقيق رغباتنا وتطلعاتنا، والشكر موصول لكل من ساهم وحضر وشاركنا فرحتنا، وأسأل الله أن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم.

ثم توالت فعاليات حفل فرحة عريس، وتضمنت عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا يحاكي الزواج في إنسان، وقصيدة شعرية، ومسيرة المتزوجين ثم العرضة النجدية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي والتقاط الصور التذكارية والدعوة لتناول وجبة العشاء.