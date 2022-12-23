شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الخميس، 22 ديسمبر.

قد يهمّك أيضاً حالة وفاة واحدة و40 إصابة كورونا جديدة موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا مغادرة المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية

حرس الحدود يدشن قوة أمن وحماية المرافق البحرية بمنطقة مكة المكرمة

وصول أول دفعة من العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ منصة الأعمال

مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن ومواطنة من إندونيسيا للمملكة

الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة

مباحثات سعودية مصرية لتعزير الفرص الاستثمارية الواعدة

25 مليار ريال الصادرات غير النفطية للمملكة خلال أكتوبر