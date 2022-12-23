شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى في الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض مباراة قوية أمام نظيره نادي النصر، وذلك في ديربي المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي سيجمع بينهما مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجاري.

الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة النصر

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، عن وجود صدمة كبرى لعشاق فريق الهلال قبل مواجهة النصر، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في اللقاء المقبل بسبب الإصابة.

بالإضافة إلى أن هناك شكوك حول جاهزية الثنائي ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا، لخوض مباراة النصر، بعد دخولهما المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيلهما عقب إصابتها في مفصل القدم العضلة الخلفية.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في ديربي السعودية

ويستضيف فريق النصر، نظيره الهلال على ملعبه "مرسول بارك"، يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويتصدر العالمي، جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين فقط، عن الزعيم الهلالي "الثالث".