شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في عقد رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب إنضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لتدعيم صفوف العالمي بصفقة القرن.

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، عن وجود بعد المفاجآت في عقد النصر مع الأسطورة البرتغالية، وذلك من أجل انضمامه إلى صفوف الفريق بالمريكاتو الشتوي القادم.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

- يحصل رونالدو على 160 مليون جنيه استرليني، من النصر "الثلث راتب والباقي إعلانات وحقوق صور".

- سيتقاضى رونالدو، مبالغ مالية ضخمة من السعودية، بعد رحيله عن النصر؛ بتوليه مناصب "شرفية".

- سيعمل رونالدو، سفيرًا لملف السعودية؛ لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

- سيتولى رونالدو، الترويج لمدينة "نيوم"، التي ستستضيف دورة الألعاب الشتوية 2029.

- ترويج علامة كريستيانو رونالدو التجارية، في الشرق الأوسط وإفريقيا.

- إعطاء رونالدو، حق التنقل ومغادرة المملكة العربية السعودية بـ "حرية كبيرة"، دون أي قيود.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد فسخ تعاقده بالتراضي مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عدة أسابيع، وذلك بس الأزمات التي قامت بين الطرفين بالفترة الأخيرة.