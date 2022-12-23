شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات دور ال 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية وتأهل منها الهلال والنصر والاتحاد.

موعد انطلاق ربع نهائي كأس خادم الحرمين

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواصل عشاق الكرة السعودية البحث عن هذه المواعيد.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال يوم 13 و14 مارس المقبل، حيث تشهد 4 مواجهات على النحو التالي..

الفيحاء ضد الاتحاد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الوحدة ضد الباطن على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

النصر ضد أبها على ملعب مرسول بارك.

نتائج مباريات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين

تأهل الاتحاد بفوزه على الشباب بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (1-1)، في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، كما فاز الفيحاء، حامل اللقب، بفوز كبير على الخليج (3-1)، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتأهل الهلال بفوز عريض على الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، كما صعد النصر بفوزه على العدالة بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

وصعد الوحدة على حساب ضمك بنتيجة (1-0)، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وتأهل أبها بفوز دراماتيكي على التعاون بنتيجة (4-3)، وتأهل الباطن على حساب الرائد بنتيجة (1-0)، على ملعب نادي الباطن، فيم فاز الفتح على نظيره الطائي بركلات الترجيح (7-6) إثر التعادل بنتيجة (2-2)، في الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

