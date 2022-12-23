نقل 402 حالة عبر الإسعاف الجوي في 10 أشهر بمختلف مناطق المملكة

وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن الخدمة نقلت عبر رحلات الإسعافي الجوي 141 حالة، من أبريل وحتى نوفمبر الماضي، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.
واضافت أن الخدمة نقلت أيضا 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير وحتى نهاية نوفمبر، كانت أغلبها في الرياض بواقع 56 حالة والمنطقة الشرقية 47 حالة والمدينة المنورة 31 حالة، بينما كانت منطقتي القصيم ومكة المكرمة الأقل بواقع حالة واحدة لكل منهما.
وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه، ليكون داعما للعمل الإسعافي على الأرض، مما يساهم في اتساع الرقة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.
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