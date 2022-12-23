شكرا لقرائتكم إصابة شخص في حريق عمارة تجارية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أخمدت قوات الدفاع المدني بالدمام، حريقًا اندلع في عمارة تجارية بالدمام؛ حيث تعرض أحد الأشخاص للإصابة نتيجة الحريق.

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وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر موقع تويتر: أخمد مدني الدمام حريقًا في عمارة تجارية بحي الضباب.

إصابة شخص

ولفت المدني إلى إصابة شخص نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إنقاذ امرأة

في وقت سابق، نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.

وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.