شكرا لقرائتكم عمة خبير في المناعة والعدوى ماتت بسبب خلطة شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ المناعة والعدوى الدكتور هُمام عقيل، خطورة الأعشاب والخلطات الشعبية، مشيرًا إلى وفاة عمته بسببها.

الأعشاب والخلطات

وأكد عقيل، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الأعشاب والخلطات الشعبية تدمر الجسم.

ونصح أستاذ المناعة والعدوى بتناول التطعيمات، مضيفًا: اجعل حياتك معتدلة، لا تقل مكملات غذائية، وكركم وفلفل، ومرة، وغيرها.

الكركم

وتابع: أي شركة أو أي مختبر بحث، إذا يعلم أن الكركم توجد به مادة تعالج أي مرض، أنا أصير مالتي مليونير من هذا الأمر، مضيفًا: لما لا أقوم بأخذ هذه المادة، وأستخرجها وأبيعها.

وأكد عقيل ضرر الأعشاب والخلطات الشعبية، مضيفًا: عمتي توفيت بسبب خلطة من هذه الخلطات، فهذه تدمر الكلى والكبد، وتدمر الجسم.

لقاح كورونا

عن فيروس كورونا، تابع: كورونا ما زال موجودًا، ولكن اللقاح يفي بالغرض حتى الآن، ويجب أن نستمع لنشرات التوعية من وزارة الصحة.

وتابع: إذا احتجنا جرعة جديدة، لابد أن نتبع الوزارة، لا أن نتبع أشخاص عندهم متابعين كثر فقط.