شكرا لقرائتكم متعافٍ من الإدمان يروي تجربته: المخدرات خسرتني كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى متعافٍ من الإدمان تجربته مع المخدرات ورحلة الإدمان والتعافي، مبديًا حزنه عن الخسائر التي تعرض لها.

سبب كل الخسائر

وقال خلال مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على موقع تويتر: إنه كان يعتقد عندما تناول المخدرات أنها ستمنحه السعادة والنشوة إلى أنها أوصلته لحالة سيئة لم يكن يتوقعها، مؤكدًا أنها سبب كل الخسائر التي تعرض لها.

ولفت إلى أن المخدرات جعلته يخسر وظيفته، وعدم رضاء والديه وزوجته وعائلته، بالإضافة إلى خسائر في نفسيته وصحته.