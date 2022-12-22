شكرا لقرائتكم خطر يهدد 30 % من متعافي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الدكتور هُمام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، أن 30% من الذين أصيبوا بكورونا يتعرضون للإصابة بجلطات.

وأشار عقيل، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، إلى أن اللقاح ليس له أي علاقة بالجلطات، كما أن المملكة لديها معايير صارمة لاعتماد اللقاحات.

اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا

ولفت أستاذ المناعة والعدوى إلى أن اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا؛ لكنه يقي من المرض الشديد نتيجة الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا وكورونا لهما لقاحات، وفيروسات الزكام ليس لها لقاح وهي أكثر من 20 فيروسًا.

وأوضح عقيل أن الإصابة بالفيروسات المختلفة خلال فصل الشتاء ليس بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما أن تكرار العدوى بالفيروسات لا يدل على مناعة قوية.