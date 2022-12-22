تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، أن انطلاق السلسلة التدريبية تعمل التأهيل والتدريب على الأسس اللازمة لتعليم اللغة العربية وعلومها، منوها بحرص الجامعة على الاستمرارية بهذا المستوى مع استغلال التقنيات التعليمية الحديثة.وتحتوي الحقائب على موضوعات متخصصة ومركزة تتعلق بتعليم المهارات اللغوية: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة، وعناصر اللغة من المفردات، والتراكيب، والأصوات.
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