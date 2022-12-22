تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة أم القرى «سلسة جامعة أم القرى التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها»، التي نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وتحتوي على 13 حقيبة مع دليل للمتدرب؛ وذلك لتأهيل وتدريب المعلمين الناطقين بغير العربية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، أن انطلاق السلسلة التدريبية تعمل التأهيل والتدريب على الأسس اللازمة لتعليم اللغة العربية وعلومها، منوها بحرص الجامعة على الاستمرارية بهذا المستوى مع استغلال التقنيات التعليمية الحديثة.

وتحتوي الحقائب على موضوعات متخصصة ومركزة تتعلق بتعليم المهارات اللغوية: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة، وعناصر اللغة من المفردات، والتراكيب، والأصوات.