شكرا لقرائتكم خبر حضور لافت لطلاب عسير في اليوم العالمي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل طلبة تعليم عسير حضورا لافتا أثناء مشاركتهم في احتفاء الإدارة باليوم العالمي للغة العربية من خلال تقديمهم لأعمال فنية تضمنت لوحات للخط العربي ومشاركات في فن الإلقاء ومشاركات مسرحية مميزة.

بدوره أكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري، ضرورة استشعار أهمية اللغة العربية، والحرص على تعزيز انتشارها في الميدان التربوي، وغرس قيمها ومفاهيمها وحبها في نفوس الطلبة والناشئة، ليكونوا سفراء للغتهم، محبين لها، ومعتدين بها في كل محفل.

جاء ذلك أثناء احتفاء الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أمس، باللغة العربية في يومها العالمي الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار «مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية»، على مسرح الإدارة العامة بأبها، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية، والمهتمين باللغة العربية، والذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي والنشاط الطلابي بتعليم المنطقة.

وأكد أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالحميد الحسامي على الاعتزاز بهوية اللغة العربية والتعريف بمكونات الثقافة العربية، وقوة تأثيرها، مشيرا إلى أن اللغة العربية لغة أممية تمكنت من الخروج من حدود موطنها الأصلي ـ الجزيرة العربية ـ لتصبح لغة عالمية.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات البارزة، والتي تركت أثرا كبير في خدمة اللغة العربية، من أبناء الميدان التربوي في المنطقة، كما اطلع ضيوف الاحتفال على معرض الخط العربي المصاحب، والذي اشتمل على نحو 30 لوحة رسمت بخطوط مختلفة.