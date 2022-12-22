اتفاقية لدعم صناعة المحتوى ونشر المعرفة

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ووقع الاتفاقية مدير مركز «إثراء» عبدالله الراشد، والرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل. وأوضح مركز «إثراء» الثقافي العالمي أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعات الوطنية المختلفة، بهدف نشر المعرفة، ورعاية الإبداع، والتواصل الحضاري والثقافي مع العالم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» اتفاقية شراكة مع الصندوق الثقافي بالرياض، أمس الأول، تتضمن الاتفاقية دعم صناعة المحتوى المحلي ونشر المعرفة، ورعاية الإبداع، وإبراز المواهب الوطنية محليا وعالميا، والإسهام في نشر ثقافة الجودة والتميز، إضافة إلى تقديم الصندوق 15 مليون ريال لدعم مبادرة «إثراء المحتوى العربي» في نسختها الثانية، وبحث مجال تمكين المشاريع الثقافية، خلال إطلاق مبادرات تدريبية وتطوير برامج مشتركة، خاصة برفع القدرات الثقافية والإبداعية للمستفيدين، بهدف تسهيل دخولهم إلى القطاع الثقافي.ووقع الاتفاقية مدير مركز «إثراء» عبدالله الراشد، والرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل. وأوضح مركز «إثراء» الثقافي العالمي أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعات الوطنية المختلفة، بهدف نشر المعرفة، ورعاية الإبداع، والتواصل الحضاري والثقافي مع العالم.

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