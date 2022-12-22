معايير جودة واعتماد أكاديمي للتعليم والتدريب العسكري

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وتعد معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري أداة أساسية ومهمة في التخطيط، وتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد، ومرتكزا أساسيا في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.وانطلق المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري في إعداد المعايير، بهدف بناء معايير تسهم في تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وتحسين جودة المخرجات. وكان التركيز في إعداد المعايير على جودة المخرجات، وتقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر.
وأُعدت المعايير وفق منهجية علمية واضحة، تضمنت دراسة التوجيهات الوطنية، والمقارنة المرجعية مع جهات عالمية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وإشراك أصحاب المصلحة في تحكيم المعايير والتطبيق التجريبي لها، لمعرفة مناسبتها وقابليتها للتطبيق.
يذكر، أن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم أقر بتاريخ 24/ 11/ 1443هـ إنشاء مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، باسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري»، إنفاذا لتوجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب.
3 أنواع من المعايير
- معايير تطبق على المؤسسات التي ينتهي التعليم فيها بمؤهل
- معايير ينتهي التدريب فيها بشهادة إتمام دورة
- معايير ينتهي التعليم فيها بحصول الدارس على مؤهل
أهم الأهداف
- بناء معايير تسهم في تعزيز الجودة
- تحسين جودة المخرجات
- تقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر
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