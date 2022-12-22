ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا يبحثان تعزيز آفاق التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس الأول، رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي، علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد في بدايتها برئيس الوزراء الجورجي في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ.

فيما حضرها من الجانب الجورجي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، ووزير الخارجية إليليا دارتشياشفيلي، ورئيس إدارة الحكومة ريفاز جافليدزه، والسفير لدى المملكة فاختانغ جاوشيفلي.

إلى ذلك صدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جورجيا إلى المملكة، أكدت فيه جورجيا دعمها لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.

أبرز مضامين البيان المشترك:

