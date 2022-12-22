إنشاء مجمع للمشاتل الرعوية والبرية في الجوف

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ويخطط المركز لتنفيذ المجمع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء تسع وحدات على مساحة 32 ألف م2، والمرحلة الأخرى 19 وحدة على مساحة 68 ألف م2، ويشمل الإنتاج نباتات الروثة والرغل والضمران والأرطى والغضا والشيح والقيصوم والعرفج والسدر والطلح والسمر والأثل؛ حيث يستهدف الإنتاج تأهيل 300 ألف هكتار من أراضي المراعي حتى عام 2030.ويعمل المركز ضمن جهوده لتنمية الغطاء النباتي على إنشاء وتطوير المشاتل، التي تعزز حاجة مشاريع التشجير الحالية للمركز بزراعة وإنتاج الشتلات في مواقع مشروعاته القائمة في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تلبية متطلبات الشركاء وحملات التشجير والأفراد، عبر تأمين الاحتياجات المستقبلية من النباتات المحلية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وتندرج مشروعات إنشاء المشاتل وإنتاج الأشجار والشجيرات عمومًا ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا، والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير.
مجمع المشاتل
- مساحته تتجاوز 100 ألف م2
- يتكون من 28 وحدة
- إنتاج 15 مليون شتلة سنويّا
- مستودع لحفظ المواد الأولية
- منطقة لتجهيز الإنتاج
- منطقة خاصة بالتحميلينفذ لمجمع على مرحلتين
- الأولى 9 وحدات على مساحة 32 ألف2
- الثانية 19 وحدة على مساحة 68 ألف م2
- تأهيل 300 ألف هكتار من أراضي المراعي
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