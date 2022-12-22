«أسمعني الحياة» يجمع أهالي زارعي القوقعة

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وقال قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير استشاري أمراض وجراحة الأذن الدكتور يحيى الأحمري، إن المركز منذ بدء أعماله في 2018، أجرى كثيرا من عمليات زراعة القوقعة تجاوزت 150عملية، إضافة إلى 1500 جلسة، إلى جانب جلسات التخاطب والتأهيل اللفظي واللغوي، لافتا إلى أنه يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للمستفيدين.بدوره، أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور حسين عتودي، أن معمل مركز زراعة القوقعة قدم كثيرا من الخدمات للمستفيدين، منها تشخيص نحو 200 حالة ممن لديهم عجز بالسمع، إضافة إلى 800 جلسة برمجية للسماعات.
عقب ذلك، قدم المركز برنامجا تثقيفيا للأهالي، تناول كثيرا من المحاور، منها عوامل نجاح رحلة التأهيل بعد زراعة القوقعة، وكيفية العناية بالسماعات، ودور التأهيل وجلسات التخاطب في رحلة زراعة القوقعة، إلى جانب العناية اليومية بأجهزة القوقعة الالكترونية.
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