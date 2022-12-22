معالجة التشوه البصري بمبادرة تشجير في مكة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن المبادرة تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت مشاركة 40 متطوعا ومتطوعة وفرق تطوعية عديدة.وبين أن عدد الأشجار التي تم غرسها منذ إطلاق المبادرة بلغت 5000 شجرة متنوعة، روعي في اختيار أنواعها وملاءمتها للظروف المناخية المختلفة، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير من قبل اللجان التطوعية لتحقيق أهداف المبادرة.
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