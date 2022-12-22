منظومة مبادرات لتوفير حياة كريمة للأسر المحتاجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير حياة كريمة للأسر المحتاجة، افتتحت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة منظومة مبادراتها في تنمية الإنسان؛ في إطار رؤية 2030، والرقي بأعمال الجمعيات غير الربحية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع؛ وذلك خلال اجتماعها الذي عقد بحضور رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «ابصر» الأميرة عبير بنت فيصل، والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربة، والأمين العام لـ «ابصر» الرئيس التنفيذي لولوة الشمري. وتطرق الاجتماع لدور المسؤولية الاجتماعية وتكريس تعزيز سبل التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات بما يخدم الإنسان والمكان وبما يعود بالنفع على المجتمع. ونوهت الأميرة عبير بنت فيصل بما تقدمه الجمعية، وجهودها في ترميم وتأهيل منازل المستفيدين بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية؛ مؤكدة أن توفير حياة كريمة للمتضررين يعود بالنفع لخدمة الإنسان والمكان ويحقق أهداف التنمية مستدامة. ونوهت الأميرة عبير بنت فيصل بما تقدمه الجمعية، وجهودها في ترميم وتأهيل منازل المستفيدين بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية؛ مؤكدة أن توفير حياة كريمة للمتضررين يعود بالنفع لخدمة الإنسان والمكان ويحقق أهداف التنمية مستدامة. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم أن مثل هذا التعاون يصب في تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي؛ منوها بتجربة «ابصر» في إطلاق مبادرة «ألفة» للأحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية التي تكللت بالنجاح؛ بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والتي هدفت إلى رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية في الأحياء الشعبية السكنية من خلال توحيد الجهود والأداء لترميم المكان وبناء الإنسان. أهداف جمعية ترميم للتنمية:





ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود.



تقديم حلول الإيواء الموقت للأسر المحتاجة.



الإسهام مع الجهات المعنية في توفير حلول دائمة لهم.



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