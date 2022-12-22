الرياض تتصدر المناطق في رحلات إنقاذ الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد الحالات التي تم نقلها عبر الإسعاف الجوي والتي بلغت وفق إحصائية للهلال الأحمر السعودي 56 حالة، فيما حلت المنطقة الشرقية ثانيا بـ 47 حالة. وجاءت المدينة ثالثا بـ31 حالة ضمن رحلات إنقاذ الحياة التي نفذت على مدى 10 أشهر.

ونقلت هيئة الهلال الأحمر 402 حالة عبر خدمة الإسعاف الجوي في 10 أشهر بمختلف المناطق. وأوضحت أنها نقلت عبر رحلات الإسعافي الجوي 141 حالة، من أبريل وحتى نوفمبر الماضي، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.

وأضافت «إن الخدمة نقلت أيضا 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير وحتى نهاية نوفمبر، كانت أغلبها في الرياض بواقع 56 حالة والمنطقة الشرقية 47 حالة والمدينة المنورة 31 حالة، بينما كانت منطقتي القصيم ومكة المكرمة الأقل بواقع حالة واحدة لكل منهما.

وكانت الهيئة أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه، ليكون داعما للعمل الإسعافي على الأرض، مما يسهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.

الرحلات خلال 10 أشهر:

