فعالية للتوعية بالأمن السيبراني

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واطلع المعجب، خلال زيارته الفعالية والمعرض المصاحب، على جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق، وشرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.وأكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبي النيابة العامة عن المخاطر والتهديدات، ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.
أهداف الفعالية
- رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني
- حماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية
- المحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية
- الإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية
- المحافظة على الأمن الوطني
- بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي النيابة العامة
- التوعية بالمخاطر السيبرانية والإجراءات العملية في مكافحتها
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