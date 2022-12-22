شكرا لقرائتكم خبر فعالية للتوعية بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية النائب العام سعود المعجب، وحضور عدد من أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، أقامت الإدارة العامة للأمن السيبراني في المقر الرئيس «فعالية التوعية بالأمن السيبراني»، أمس.

واطلع المعجب، خلال زيارته الفعالية والمعرض المصاحب، على جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق، وشرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبي النيابة العامة عن المخاطر والتهديدات، ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.

أهداف الفعالية

