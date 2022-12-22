شكرا لقرائتكم خبر تعديل معيار الدعاوى المتأخرة بالمحاكم الإدارية والاستئناف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات استراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.وكانت المحاكم الإدارية نفذت 1095 جلسة قضائية رقمية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت الدعاوى المقيدة 334 والمنجزة 430 وبلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 18. أما محاكم الاستئناف الإدارية فسجلت 321 جلسة رقمية، بينما بلغ عدد الطلبات المقيدة 377 والمنجزة 243، فيما بلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 20 %.
يذكر أن المجلس وافق أخيرا على تعيين وترقية 64 قاضيا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما ناقش موضوعات أخرى مدرجة على جدول أعماله واتخذ عددا من القرارات بشأنها.
معيار الدعاوى السابق:
- 360 يوما للمحاكم الإدارية.
- 180 يوما لمحاكم الاستئناف الإدارية.
معيار التقاضي الحالي:
- 150 يوما للمحاكم الإدارية.
- 120 يوما لمحاكم الاستئناف الإدارية.
مؤشرات التحسين
- التحول الرقمي الكامل.
- سرعة إنجاز الدعاوى والطلبات.
- توحيد الإجراءات.
- تجويد الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل معيار الدعاوى المتأخرة بالمحاكم الإدارية والاستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.