شكرا لقرائتكم المقارنة المعيارية أهم أسس بناء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أهمية الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه تم بناؤها بعد المقارنة مع منظمات دولية.

المقارنة المعيارية

وقال السويلم، خلال لقائه مع برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الخميس: إن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، انطلقت بمراحل عدة أهمها المقارنة المعيارية مع أكبر 5 مكاتب ملكية فكرية على مستوى العالم والتي تستحوذ على 60% من إنتاج الملكية الفكرية عالميًّا.

ولفت السويلم إلى أن المملكة استفادت من المنظمات الدولية بالفعل، وفريق بناء الإستراتيجية عمل على تحليل الفجوات وبيئة الملكية الفكرية على مستوى المملكة، وكذلك أبرز الثغرات، وتم بناء الإستراتيجية التي تغطي جميع الفجوات.

شكر وتقدير

من جانب آخر، توجه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالشكر للقيادة على الدعم المستمر التي تلقاه الملكية الفكرية على المستوى الوطني في مجالات مختلفة.