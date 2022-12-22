شكرا لقرائتكم الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة تزامنًا مع توقعاته باحتمالات هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن العواصف والأمطار تشمل جدة ويتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 12 من يوم الجمعة.

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التأثيرات المصاحبة

ويصاحب الحالة الجوية المتوقعة نشاط في الرياح السطحية ، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول ، وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .