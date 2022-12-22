شكرا لقرائتكم إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا مغادرة المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة المواطنين على عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطريه التى تشهدها محافظات المنطقة وذلك حفاظًا على السلامة.

ودعا المركز في بيان صادر عنه، المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.

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درجة التحذير

وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه بإمارة مكة المكرمة إلى تحذير.

وحذر المركز من توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على جدة حتى الساعة 12 مساء يوم الجمعة.

وتشتمل الحالة على تأثيرات مصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، وانعدام في الرؤية.