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ضبط 2026 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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شكرا لقرائتكم ضبط 2026 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضبط  2026 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، إنفوجرافًا يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

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ضبط المركبات

وقالت الإدارة العامة للمرور إن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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