شكرا لقرائتكم المنتدى التركي السعودي رسم خارطة طريق لعلاقات أكثر متانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، أن المنتدى التركي السعودي رسم خارطة طريق لعلاقات ثنائية أكثر متانة بين قوتين إقليميتين.

وذكرت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المنتدى يمهد لخلق فرص تجارية لخدمة المصالح المشتركة، ودعم إمكانات الاستثمار لكلا البلدين.

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انطلاق المنتدى

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق في مدينة إسطنبول التركية منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، والذي يستمر يومين، وسط حضور اقتصادي رفيع المستوى من كلا البلدين.

ومن أبرز الحضور في المنتدى وزير المالية التركي نور الدين نباتي، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ويأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، بعد تبادل الزيارات بين قادة البلدين خلال الأشهر الماضية.

حجم التجارة

ويهدف المنتدى إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد قال إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.

ومن المقرر تنظيم جلسات وندوات على هامش المنتدى، لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار في تركيا، والتعريف برؤية المملكة 2030، والمشاريع العملاقة في المملكة.

كما ستقام ندوات حول مستقبل البناء والعقارات، والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية.