شكرا لقرائتكم لا تأثير لأمطار جدة على الطرق الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت قناة “الإخبارية” أن الأمطار التي شهدتها محافظة جدة كانت من خفيفة إلى متوسطة، ولم تؤثر على الطرق الرئيسية حتى الآن.

وقال مراسل القناة “بجدة”، إنه لم يكن هناك نسبة شديدة من الأمطار خلال الفترة الماضية، حيث كانت أمطار متوسطة إلى غزيرة توزعت على المحافظة خاصة الأجزاء الشمالية بدءًا من حي طيبة وصولًا إلى أبحر، والجنوب أيضًا.

ولفت إلى أن الأمطار بالأجزاء الباقية من جدة كانت عبارة عن رشات خفيفة لم تؤثر على الشوارع الرئيسية.

استعداد جدة

واستعدت أمانة جدة في وقت سابق، للتعامل مع الحالة المطرية بأكثر من 3800 فرد و1400 آلية ومعدة.

وذكرت أمانة محافظة جدة أنها رصدت عبر خطتها لموسم الأمطار استعداداتها المبكرة بمشاركة أكثر من 3822 فردًا و1490 معدة وآلية؛ لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة في مواقع متفرقة؛ حيث تم توزيع فرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.