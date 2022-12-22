شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر رئيس قسم تقييم المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء فهد البدر ، من استهلاك “الميلاتونين” بشكل مفرط لعلاج الأرق لأنه يؤدي لمضاعفات كبيرة.

فوائده

وأضاف البدر، بمداخلة لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن المكون الدوائي له عدة فوائد، من أهمها مساعدة الشخص على النوم بشكل سريع، إلى جانب المساعدة في تخفيف الآلام أثناء السفر أو بعده، لكن ذلك يستلزم استخدامه بجرعات مقننة غير عالية.

توصيات

وشدد البدر على أنه لا يوصى بأخذ “الميلاتونين”دون وصفة طبية، خاصة للفئات المعرضة لخطر الاستهلاك العالي، نظراً لإمكانية تسببها في مضاعفات غير محمودة.