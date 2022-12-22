شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل الفرد المستقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، المقصود بالفرد المستقل لأخذ الدعم، قائلًا إنه كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

الفرد المستقل

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه الفرد المستقل يكون غير متزوج سواء كان (ذكر أو أنثى) بأي حالة (أعزب، أرمل، مطلق، وليس لديه تابعون أو معانون).

قد يهمّك أيضاً

وبشأن استقلالية المسكن، أشار البرنامج إلى ضرورة أن يتم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية وهي (عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، صك ملكية للسكن، ومشهد إثبات سكن حكومي -خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية).

التحقق من منصة إيجار

ولفتت خدمة المستفيدين التابعة لحساب متابعات الخليج 365 إلى أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.