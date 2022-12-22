شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يضحي بثلاثة لاعبين من أجل التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازالت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، تواصل العمل خلال الساعات الحالية على حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتدعيم الخط الهجومي بصفقة القرن.

وكشفت تقارير صحفية على أن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، قد اتخذ قرارا مثيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إتمام التعاقد مع رونالدو.

النصر يضحي بـ3 نجوم للتعاقد مع رونالدو

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، "استغناء" الإدارة النصراوية، عن 3 محترفين أجانب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد حسم صفقة رونالدو.

وكشفت الصحيفة، عن تصدر اسم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، قائمة الأجانب الراحلين عن النصر، في الشتوية.

ولم تذكر الصحيفة، اسم الأجنبي النصراوي الثالث، والذي سيتم التضحية به؛ لعيون الأسطورة البرتغالية، لكن يبدو أن أبوبكر، الأقرب للرحيل عن الفريق، خاصة بعد أنباء تفاوضه مع رايو فاليكانو الإسباني وفناربخشه التركي.

وكان قد تقدم نادي النصر بعرضًا رسميًا إلى رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".