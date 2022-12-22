شكرا لقرائتكم ترقب تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، بمراقبة مستمرة لمنطقة تبوك استعدادًا لاحتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات.

ونشر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموققع “تويتر” صورة لتوثيق المراقبة الدورية للمركز بمنطقة تبوك.

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انخفاض الحرارة

وفي وقت سابق، أفاد التقرير الصادر عن الأرصاد باحتمالية تساقط الثلوج اعتبارًًا من مساء الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك، مع انخفاض في درجات الحرارة ، حيث تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .